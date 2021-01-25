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11:56, 25 января 2021 года

При пожаре на 2-й Курской в Орле эвакуировали 19 человек и 15 собак

Пожар произошел накануне, 24 января.


Пламя вспыхнуло на первом этаже и быстро распространилось на верхние. Часть людей вывели в спасательных капюшонах. Других спускали при помощи авто-лестницы.

По данным регионального управления МЧС, в двухкомнатной квартире выгорела мебель на площади 10 квадратных метров. Стало известно, что хозяева держали дома 15 собак. Их тоже эвакуировали, одно животное спасти не удалось.


Юлия Сабельникова
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