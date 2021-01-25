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12:05, 25 января 2021 года

Леонид Музалевский поздравил орловских студентов с Татьяниным днем

Сегодня отмечается День российского студенчества.


«Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели!

Примите искренние поздравления с Днём российского студенчества!

В Орловской области этот праздник отмечают более 45 тысяч юношей и девушек, которые обучаются в 12 орловских высших и 19 профессиональных организациях образования по различным направлениям подготовки. Это медики и педагоги, инженеры и юристы, журналисты, экономисты и многие другие.

Ежегодно путёвку в жизнь получают свыше 6 тысяч выпускников вузов, 75% специалистов трудоустраиваются по полученной специальности.
Хочу особенно подчеркнуть, что в традициях орловского студенчества проявлять себя как созидательная, инициативная часть общества.

Наша молодёжь регулярно принимает участие в общественно-политической жизни региона и страны. Ваши таланты, научный потенциал, трудолюбие, нацеленность на высокие результаты создают основу для мощного развития Орловской области!

Отдельные поздравления сегодня адресую всем девушкам, которые носят прекрасное имя Татьяна.

Слова благодарности и признательности выражаю всем педагогам — за внимательное отношение к молодому поколению, преданность делу, служение высоким идеалам просвещения.

Желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех начинаниях!»

Обращение председателя областного совета Леонида Музалевского опубликовано на сайте народных избранников.


Артём Ежаков
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