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12:16, 25 января 2021 года В Орловском государственном университете экономики и торговли оценили достижения студентов-активистов Церемонию награждения приурочили ко Дню студентов.





В Орловском государственном университете экономики и торговли наградили тех, кто в непростом учебном году, несмотря ни на что, принимал участие в спортивной, общественной, творческой жизни ОГУЭТ, кто придумывал, организовывал и проводил мероприятия – в основном в формате онлайн.



Создание и воплощение новых проектов, развитие волонтёрства и наставничества, совершенствование учебного процесса и организация полезного досуга, способность в эффективной коммуникации - за это наград удостоились также студенты среднего профессионального образования ОГУЭТ. Для них дорога во взрослый мир начинается не только с хороших оценок, но и с продуктивной активности и уверенности в себе, которую можно получить, лишь доведя полезное дело до конца.



Подробную информацию о дне открытых дверей можно получить на сайте ОГУЭТ.





Ирина Костина



