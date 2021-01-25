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12:16, 25 января 2021 года

В Орловском государственном университете экономики и торговли оценили достижения студентов-активистов

Церемонию награждения приурочили ко Дню студентов.


В Орловском государственном университете экономики и торговли наградили тех, кто в непростом учебном году, несмотря ни на что, принимал участие в спортивной, общественной, творческой жизни ОГУЭТ, кто придумывал, организовывал и проводил мероприятия – в основном в формате онлайн.

Создание и воплощение новых проектов, развитие волонтёрства и наставничества, совершенствование учебного процесса и организация полезного досуга, способность в эффективной коммуникации - за это наград удостоились также студенты среднего профессионального образования ОГУЭТ. Для них дорога во взрослый мир начинается не только с хороших оценок, но и с продуктивной активности и уверенности в себе, которую можно получить, лишь доведя полезное дело до конца.

Подробную информацию о дне открытых дверей можно получить на сайте ОГУЭТ.


Ирина Костина
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