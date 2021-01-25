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13:06, 25 января 2021 года

В Орле подвели годовые итоги освоения областного бюджета

Больше половины расходов пришлось на социально-культурную сферу.


Информация об этом прозвучала на сегодняшнем аппаратном совещании в правительстве региона. Согласно ей, доходы областной казны в прошлом году превысили 42 миллиарда рублей – на 6 миллиардов 800 миллионов больше, чем в позапрошлом. Выросли и расходы – на 8 миллиардов 500 миллионов. Их общая сумма составила 43 миллиарда 700 миллионов рублей.

Деньги активно тратились на социально значимые проекты. Так, в минувшем году выросли расходы на зарплаты бюджетникам (почти на 705 миллионов рублей, всего – 6 миллиардов 900 миллионов) и публичные нормативные обязательства и социальные выплаты (на 2 миллиарда 200 тысяч, всего – 7 миллиардов 600 миллионов). Страховые взносы на ОМС для безработных в 2020 году составили 3 миллиарда 100 миллионов, а межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам – 9 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего на социально культурную сферу потратили 28 миллиардов 700 миллионов рублей – на 5 миллиардов 400 миллионов больше.

Реализация национальных проектов обошлась области в 6 миллиардов рублей – объем трат увеличился почти на треть, сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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