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14:27, 25 января 2021 года Орловская мэрия сохранила троллейбусные маршруты № 1 и № 8 Решение обусловлено многочисленными просьбами жителей.





Напомним, что ранее городская администрация объявила о решении снять с линии троллейбусы № 1 и № 8 на время ремонта Красного моста. Недовольные этим орловцы просили маршруты оставить, обращаясь, в частности, к губернатору Клычкову.



Сегодня мэрия сообщила, что первоначальное решение отменено – троллейбусы продолжат выезжать на улицы. Маршрут № 1 «Автовокзал «Санаторий «Лесной» будет курсировать через Советский район, пересекая Оку через Герценский и Тургеневский мосты. Маршрут № 8 «переулок Южный – Наугорское шоссе» поедет через Герценский мост по улице Приборостроительной.



Изменения вступят в силу 1 февраля – в день перекрытия автомобильного трафика по Красному мосту, сообщает пресс-служба городской администрации.



Маршрут № 1





Маршрут № 8









Инфографика взята с сайта мэрии Орла





Артём Ежаков



