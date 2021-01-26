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Главная » Новости

14:57, 25 января 2021 года

Два орловца получили многомиллионные штрафы за коррупцию

На скамье подсудимых оказались глава Ливенского отделения ГУП ОО «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» и юрисконсульт ООО «Медицинский центр Здоровье».


Действуя в сговоре, оба осужденных получали денежные взятки в обмен на фиктивные техпаспорта «технической инвентаризации» для недвижимости. В дальнейшем они использовались для оформления людьми права собственности на объекты. Помимо этого, сообщники предоставляли гражданам подложные выписки из архивного отдела ливенской администрации для отвода земли под гаражи.

Дополнительно главу МБТИ признали виновным в трех эпизодах взяток в обмен на фиктивные техпаспорта для гаражей, с помощью которых объекты оформлялись в собственность.

Приговором суда руководитель МБТИ оштрафован на 4,5 миллиона рублей. Вдобавок к основному наказанию чиновник получил шестилетний запрет на право занимать определенные должности. Его подельник уплатит на миллион рублей меньше, ему также запрещено работать в определенных местах. Срок – 5 лет.
Вердикт также содержит пункт о возмещении осужденными причиненного вреда.

Приговор еще не вступил в законную силу – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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