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15:32, 25 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Две трети областной казны потрачены на социально-культурную сферу. Сегодня на аппаратном совещании разбирали, куда направляли бюджетные средства в 2020-ом году.



- 170 новых случаев ковид-инфицирования в Орловской области. Сейчас от коронавируса лечатся 2715 человек.



- Современные технологии - в каждый дом и в каждую школу. В районах мечтают о стационарных «Кванториумах».



- Сегодня все Татьяны и все студенты принимают поздравления.



- 19 человек и 15 собак. О сложности эвакуации рассказали пожарные.



- Уклонение от налогов до суда доведет. В региональном СК начали расследовать дело на 3,4 млн. рублей



- Современные технологии - всем возрастам покорны. Как подружиться с компьютером в «золотом возрасте»?



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