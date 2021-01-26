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15:34, 25 января 2021 года Владимир Путин присвоил Сергею Аксиненко звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Благодарности президента удостоились ещё два актера Орловского академического театра.





Указ о награждении артиста Орловского драмтеатра Сергея Аксиненко был подписан Владимиром Путиным 28 декабря. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства Благодарности президента удостоились два артиста ОГАТ – Андрей Царьков и Виктор Межевикин – сообщает сайт Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева.













Артём Ежаков



