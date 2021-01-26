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15:57, 25 января 2021 года В Орловской области продолжают создавать центры для сдачи ГТО В этом году комплекс отмечает 90-летний юбилей.





Сейчас в регионе открыт 21 центр для сдачи ГТО. 10 лет назад их было на 11 меньше. К 2023 году такие центры появятся в каждом районе области. Для них будут подготовлены специалисты – в этом году переобучение пройдут 60 человек.



Идет работа по созданию уличных площадок для тренировок по нормативам ГТО. Через три года они будут доступны в 9 муниципальных образованиях региона. Две из них оборудуют уже в этом году, в следующем – четыре, затем оставшиеся три. На эти цели выделены 70,5 миллионов рублей.



Между тем, за 4 года количество орловцев, сдавших нормативы ГТО, достигло 12 759 человек. В минувшем году их было 4 982. Золотой знак отличия получили 734 жителя региона, серебряные достались 744, бронзовые – 464, сообщает информационный портал Орловской области.





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Артём Ежаков



