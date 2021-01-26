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16:06, 25 января 2021 года

В ближайшие сутки в Орловской области ожидается потепление и сильный ветер

Местами - умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.


По информации пресс-службы областного ГУ МЧС со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 25 января до 21:00 26 января на территории Орловской области небольшой мокрый снег и дождь, преимущественно днем. Возможно налипание снежных осадков, в ночные часы гололед. Температура воздуха ночью: от -2℃ до +3℃, днем: от 0℃ до +5℃. Порывы ветра: от 9 до 14 м/с, местами от 16 до 21 м/с.


Артём Ежаков
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