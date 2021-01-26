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16:40, 25 января 2021 года В Орловской области стали чаще нарушать ПДД Годовой отчет о собранных штрафах за несоблюдение правил дорожного движения прозвучал на сегодняшнем аппаратном совещании в региональном правительстве.





За весь минувший год приборы фотовидеофиксации выявили 455 тысяч нарушений ПДД. По сравнению с позапрошлым годом их количество возросло на 12%. Итоговая сумма штрафов по ним составили 289 миллионов 500 тысяч рублей.



Фотовидеофиксацию на трассах в Орловской области осуществляют 124 стационарных, 34 передвижных и 4 мобильных комплекса – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



