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17:09, 25 января 2021 года Орловским новогодним ёлкам нашли применение Ёлки - не мусор. И их можно использовать даже после того, как главный символ праздника отслужил свой срок. Жители Орла, которым не безразлична судьба новогодних деревьев, приняли участие в экологической акции.





«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла». Постояла несколько недель и ушла. А вот куда? Этот вопрос волнует сейчас многих. Тех, кто ощущает ответственность перед природой за использованные ресурсы. Активную позицию в этом вопросе на региональном уровне занял Сергей Кутенёв, председатель попечительского совета Социально-культурного фонда развития и инновации. Фонд реализует программу «Экологичность» разными способами – от сбора мусора в местах отдыха до утилизации. Сдать в утиль отжившие своё ели и сосны в минувшие выходные было предложено жителям Наугорского и Зареченского микрорайонов.



Собрать – просто. А вот переработать и применить – задача сложная. Но решение быстро нашлось.



Сергей Кутенёв, председатель попечительского совета Социально-культурного фонда развития и инноваций: «Мы не первый раз работаем с конно-спортивным клубом «Вязки», и хотим наши елки предложить, в дробленом виде, как подстилочный материал для лошадей».

На этот раз Фонд развития и инновации работал в тандеме с волонтёрами проекта «Второй шанс».



Екатерина Ульянкина, волонтёр: «Мы неоднократно проводили экологические акции по сбору вторичного сырья, и мы задумывались над тем, как переработать органические отходы и, в том числе, хвойные деревья после праздников. Нам на помощь пришел Фонд развития и инноваций под руководством Сергея Кутенева. Они помогли в этот раз провести такую замечательную акцию - собрать деревья».

Акция «Ёлка – не мусор» завершена, но Сергей Кутенёв готов пойти навстречу желаниям горожан и организовать повторный сбор.



Сергей Кутенёв, председатель попечительского совета Социально-культурного фонда развития и инноваций: «Было собрано немало елей, и на сегодня это уже достаточно большой объем, но мы всегда открыты для предложений и просьб - пусть люди звонят и обращаются, и мы проведем еще раз».

Живые ели и сосны приобретают под Новый год около трети жителей страны. Легко представить, какой объём органики попадает на свалки в середине зимы. Гниение в условиях полигона провоцирует значительный выброс углекислого газа, который разрушает атмосферу. Бороться с этим может каждый – по мере сил. Тем более, что условия для этого создаются.





Надежда Невматулина



