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Главная » Новости

18:18, 25 января 2021 года

В Орловской области отмечается снижение заболеваемости коронавирусом среди работающего населения на 11%

Об этом сегодня сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.


По информации Румянцева, за последнюю неделю доля детского населения в общей структуре заболеваемости составляет почти 7%, взрослое население – 93%. Из 1 213 орловцев, заболевших коронавирусом на прошедшей неделе, – более 45% относится к числу работающего населения. По сравнению с предыдущей неделей количество этой категории жителей уменьшилось на 11%.
 
Среди заболевших 19% составляют работники сферы здравоохранения, 14% - сферы образования, 11% - государственные служащие, 9% - работники офисов, 9% - работники промышленных предприятий. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди работников организаций здравоохранения, а также среди сотрудников предприятий торговли, сообщает информационный портал Орловской области.



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