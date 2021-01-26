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Главная » Новости

18:25, 25 января 2021 года

За две недели антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены более чем у 22% орловцев

Об этом сообщили сегодня на региональном штабе по борьбе с коронавирусом.


В целях выявления антител к новой коронавирусной инфекции в регионе проведено более 51 тыс. серологических исследований. По результатам исследований антитела к новой коронавирусной инфекции (LgG к Sars-Cov-2) выявлены более чем у 22% орловцев.
 
В регионе методом ПЦР было проведено более 407 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Среднее количество лабораторных исследований за последние две недели составляет 1 922 исследования в сутки, сообщает информационный портал Орловской области.



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