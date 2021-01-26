За две недели антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены более чем у 22% орловцев

В целях выявления антител к новой коронавирусной инфекции в регионе проведено более 51 тыс. серологических исследований. По результатам исследований антитела к новой коронавирусной инфекции (LgG к Sars-Cov-2) выявлены более чем у 22% орловцев.
В регионе методом ПЦР было проведено более 407 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Среднее количество лабораторных исследований за последние две недели составляет 1 922 исследования в сутки, сообщает
информационный портал Орловской области.