За две недели антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены более чем у 22% орловцев

Об этом сообщили сегодня на региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

В целях выявления антител к новой коронавирусной инфекции в регионе проведено более 51 тыс. серологических исследований. По результатам исследований антитела к новой коронавирусной инфекции (LgG к Sars-Cov-2) выявлены более чем у 22% орловцев.