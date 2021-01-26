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19:21, 25 января 2021 года

В Орле активисты ОНФ пополнили запасы средств индивидуальной защиты в ковидном госпитале

Около 500 врачей борются за жизнь орловцев в «красной зоне» больницы им. Семашко. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты, но антисептики, маски, костюмы нужны всегда.


Антисептики, маски и перчатки во время пандемии нужны, словно вода, солнце и воздух. В средствах защиты особенно нуждаются медики. Чтобы обезопасить врачей, активисты ОНФ в очередной раз приготовили для них набор СИЗов.
 
Поставлять средства индивидуальной защиты Общероссийский народный фронт начал в апреле прошлого года. За это время были переданы тысячи костюмов, предназначенных для работы в «красной зоне», десятки тысяч масок, перчаток, а также антисептик. 
 
Сегодня СИЗы были переданы в орловскую больницу скорой помощи имени Семашко. Сейчас она вся - сплошная «красная зона». Каждое отделение перепрофилировано под ковидное. Медики, а их порядка 500, ежеминутно борются за здоровье орловцев.
 
Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н. А. Семашко: «В больнице находятся 530 пациентов, из них 75 - в отделениях реанимации, работа ведется очень интенсивная».
 
Перед Новым годом в госпитале лежали 700 человек. Хотя к концу января количество пациентов уменьшилось на несколько сотен, по словам главврача, тяжелых больных еще много. Все три реанимации в больнице Семашко заполнены.



Юлия Сабельникова
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