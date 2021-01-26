В Орловской области развернуто еще два дополнительных мобильных пункта вакцинирования против COVID-19

В Орловской области развернуто еще два дополнительных мобильных пункта вакцинирования против COVID-19.

В Орловской области продолжают работу 16 стационарных прививочных пунктов в поликлиниках города Орла и центральных районных больницах. Помимо одного мобильного прививочного пункта дополнительно развернуто еще два пункта в Мценском и Орловском районах.

На 25 января в Орловскую область поступило 12,5 тысяч доз комбинированной векторной вакцины «Спутник V». Первую дозу вакцины получили 2 362 жителя Орловской области, обе дозы - 552 человека. У граждан, завершивших вакцинацию, тяжелых осложнений не наблюдается.

В ближайшее время собираются привить сотрудников, находящихся в круглосуточных стационарах, и полицейских. Также ведется работа по запуску организованной вакцинации сотрудников системы образования.