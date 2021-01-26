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21:20, 25 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В регионе работают 16 прививочных пунктов, к февралю их станет больше. Меры борьбы с вирусом сегодня обсудили на оперштабе.

- Активисты ОНФ передали врачам, работающим в «красной зоне», средства индивидуальной защиты.

- Много ли Татьян получают сегодня поздравления, и о чем свою покровительницу просят студенты?

- Ёлки - не мусор. Орловцы сдали новогодние деревья на переработку.

- Все самые меткие - в Орле. Сегодня в областном центре стартовала серия турниров по стрельбе из лука.

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