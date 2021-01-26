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5:30, 26 января 2021 года

В Орле бездомные могут получить помощь в Центре социальной адаптации

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий существует в Орле уже 18 лет. Ежегодно получают помощь в нем порядка 500 человек.


Жизненные ситуации у постояльцев центра разные. Кто-то лишился жилья после пожара, кто-то не может жить в своем доме из-за отключения электроэнергии. Кто-то оказался на улице уже давно и привык к асоциальному образу жизни. Еще одна категория - люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Для этих граждан в 2020 году в Центре открылось новое отделение ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, где им помогают вернуться к нормальной жизни. 
 
По информации департамента соцзащиты Орловской области, в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в 2020 году получили помощь 364 человека. Из них порядка 90% - это мужчины. 
 
Проживающим оказывают первую доврачебную помощь и проводят санитарную обработку. Организованы четырехразовое питание и проживание. Но самое важное - людям восстанавливают документы, оформляют группу инвалидности и пенсию, помогают с трудоустройством или получением новой специальности, оказывают психологическую помощь, чтобы человек нашел в себе силы вернуться к нормальному образу жизни. Также предлагают оформление в стационарные соцучреждениях. 
 
Обратиться в центр может любой житель Орловской области, который остался без крыши над головой и нуждается в помощи. В морозы Центр принимает всех желающих круглосуточно. 
 
Адрес: г. Орел, ул. Нормандия - Неман, д. 22, телефон 8 (4862) 75 22 71.



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