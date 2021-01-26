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6:25, 26 января 2021 года В Орловской области прекратила работу спорная комиссия по определению кадастровой стоимости Деятельность завершена с начала нового года.





Эта комиссия имела полномочия определить кадастровую стоимость недвижимости в пределах рыночной или отклонить заявку об оспаривании установленной цены. В эти процессы были внесены изменения, закрепленные в ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в связи с чем региональная спорная комиссия прекратила деятельность, поэтому заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости подается в бюджетное учреждение «МР БТИ». Оспаривать решение можно в рамках административного судопроизводства – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



