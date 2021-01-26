В Орловской области прекратила работу спорная комиссия по определению кадастровой стоимости

Эта комиссия имела полномочия определить кадастровую стоимость недвижимости в пределах рыночной или отклонить заявку об оспаривании установленной цены.
В эти процессы были внесены изменения, закрепленные в ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в связи с чем региональная спорная комиссия прекратила деятельность, поэтому заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости подается в бюджетное учреждение «МР БТИ». Оспаривать решение можно в рамках административного судопроизводства – сообщает
сайт областного правительства.