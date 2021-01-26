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7:25, 26 января 2021 года На лёд выходить опасно Температурные качели сделали лёд на водоемах региона небезопасным. О запрете выхода на лёд жителям Орла напоминает 61 информационный щит. А инспекторы ГИМС ежедневно выходят в рейды.





Во время рейдов инспекторы ГИМС раздают памятки и напоминают о правилах безопасности. Сейчас лёд довольно тонкий, ломается без треска, поэтому желание сократить путь может стоить жизни - говорят в МЧС. В зоне особого риска дети и любители зимней рыбалки. Испытывать замерзшую воду на прочность не только опасно, но и может обойтись дорого. Штраф за выход на лед в неположенном месте - от одной до трех тысяч рублей.





Надежда Невматулина



