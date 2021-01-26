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8:05, 26 января 2021 года Стало известно, когда начнется экзаменационная компания для орловских школьников Подготовлен проект расписания ЕГЭ-2021.





Сейчас проект расписания ЕГЭ-2021 проходит согласования. Стартует пора экзаменов 31 мая с проверки знаний по географии, литературе и химии. Самый массовый экзамен - по русскому языку. Экзамены по русскому языку и по информатике разделены на два дня. Они пройдут 3 и 4 июня и 24 и 25 июня соответственно. 15 июня состоится сдача экзамена самого популярного по выбору - обществознания. Завершится основной период сдачи ЕГЭ 2 июля - резервным днем по всем предметам. Дополнительный период продлится с 12 по 17 июля.





Надежда Невматулина



