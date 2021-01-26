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8:45, 26 января 2021 года Орловцам предлагают соорудить птичью кормушку Помочь птицам пережить зиму - с этой целью национальный парк «Орловское полесье» запустил семейный конкурс на лучшую кормушку.





Необходимо смастерить кормушку и представить ее на суд жюри. Зимняя подкормка пернатых обитателей помогает сохранить популяции. Напомним, в «Орловском полесье» живет 177 видов птиц, из них 136 видов гнездятся на территории парка. Также продолжается акция «Птичья фантазия». Сотни ярких детских поделок уже украшают визит-центр.



Фото: Орловское Полесье





Надежда Невматулина



