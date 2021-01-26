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9:14, 26 января 2021 года В Орле разыгрываются награды Чемпионата области по шахматам Сегодня - 4-й тур соревнований. Возраст участников не ограничен, важнее уровень подготовки.





Участники разделены на группы в зависимости от навыков. Женщины принимают участие в соревнованиях наравне с мужчинами. Однако результат их будет учтен отдельно. Соревнования проходят без зрителей.





Анастасия Дорохова



