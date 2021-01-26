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9:55, 26 января 2021 года

Орёл принимает лучших лучников со всей страны

Традиционно в начале года наш город принимает целую серию национальных турниров по стрельбе из лука. Первыми в борьбу вступили участники Кубка России. Со спортсменами познакомилась съёмочная группа ГТРК «Орел».


Более 400 участников только в одном турнире. Цифры для турнирного марафона стрельбы из лука привычные. На стремление спортсменов со всей страны стрелять и побеждать не повлияла и пандемия. Перечень турниров стартовал с Кубка России. Участие здесь принимают последователи классического и блочного лука. 
 
Джамал Махтибеков, президент Федерации стрельбы из лука «Шёлковый путь» (респ. Дагестан): «Мы развиваем абсолютно все направления. От экстремальных – мы запускали на сноубордах этот вид спорта. Плюс у нас идет развитие конной стрельбы, верховой стрельбы». 
 
Снаряжение – лук, колчан, стрелы - лучники привозят с собой. Для этого у каждого спортсмена есть специальный кейс. Чаще всего проблем с прохождением контроля не бывает. Но иногда возникают сложности.
 
Анастасия Пахарукова, участница Кубка России по стрельбе из лука (г. Красноярск): «В этом году первый раз спросили, что это такое и попросили предъявить документы. Но так как я сказала, что это спортивный инвентарь – меня пропустили без проблем».
 
Четыре часа на самолете, еще около пяти – на поезде. Столько времени Анастасия в пути провела не зря. Цель – набрать очков для звания «мастера спорта». Говорит, что это вполне возможно. Не меньше добирались до Орла и спортсмены из Бурятии. В этом регионе стрельба из лука – национальный вид спорта. Отсюда и результаты. Буряты – традиционные призеры турниров национального и международного уровня.
 
Цырен Балтаков, участник Кубка России по стрельбе из лука (респ. Бурятия): «Этот вид спорта у нас считается одним из национальных. Также есть вольная борьба и конный спорт. Как у нас принято, каждый мужчина должен уметь стрелять, бороться и скакать верхом».
 
Соревнования по стрельбе из лука среди «классиков» и «блочников» продлятся до 7 февраля. Впереди розыгрыш наград Чемпионата и Первенства России, а также турниров для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



Анастасия Дорохова
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