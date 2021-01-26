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20:47, 25 января 2021 года Вузы Орловской области возобновят занятия в аудиториях 8 февраля Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





По словам губернатора, государственные вузы в Орловской области вернутся к традиционным занятиям в очной форме с 8 февраля, когда студенты выйдут с каникул. Официального приказа на данный момент нет, он ожидается в ближайшее время.





Артём Ежаков



