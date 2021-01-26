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21:04, 25 января 2021 года Губернатор Клычков допустил возможность смягчения коронавирусных ограничений Глава Орловской области заявил об этом во время традиционного прямого эфира в социальных сетях.





По словам губернатора, говорить о возможном послаблении противоэпидемиологических мер можно будет после недельного мониторинга заболеваемости. В данный момент, как заявил сегодня Клычков, наметились тенденции к снижению распространения коронавируса и освобождению коечного фонда. Глава региона подчеркнул, что снятие ограничений будет постепенным, если позволит ситуация, то на следующей неделе власть начнет рассматривать предложения по возвращению к привычной жизни.



Режим повышенной готовности продлен до конца февраля.





Артём Ежаков



