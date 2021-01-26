Клычков: «Ремонт Красного моста нужно пережить»

Глава Орловской области провел сегодня очередной прямой эфир в социальных сетях.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы все прекрасно понимаем, что будет непросто. Плюс зима, плюс сложности с передвижением по городу. Нам с вами это просто нужно пережить. С Юрием Николаевичем (Парахиным) мы регулярно обсуждаем, как улучшить этот процесс».