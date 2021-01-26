Главная » Новости



10:31, 26 января 2021 года Поджигатель из Верховского района проиграл апелляцию в Москве Суд не увидел оснований менять приговор, вынесенный орловцу за убийство с особой жесткостью и общеопасным способом, а также умышленное уничтожение имущества.





Установлено, что ранее нетрезвый мужчина из неприязни поджег квартиру своего знакомого. Убедившись, что последний не сможет выбраться из огня, злоумышленник удалился. Возгорание переросло в крупный пожар, который уничтожил дом и, соответственно, имущество жильцов. Неприятель осужденного погиб.



Первоначальный вердикт присяжных – единогласное обвинение. Судом был вынесен приговор в 19 лет лишения свободы с её последующим ограничением в полтора года. Не согласившись с этим, защита мужчины обратилась в Первый апелляционный суд общей юрисдикции – в Москву. Там жалобы отклонили, вердикт был оставлен без изменений и вступил в законную силу – сообщат сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



