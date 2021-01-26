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10:33, 26 января 2021 года

Сумма штрафов «антимасочников» в транспорте Орловской области превысила полмиллиона

Об этом заявил накануне глава регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин.


Выступая с докладом на заседании оперативного штаба, Субботин заявил, что за минувшую неделю департаментом было выявлено 16 нарушений «масочного» режима в общественном транспорте, доведя их общее количество до 264. За все время было выписано 11 штрафов, по которым была взыскана 531 тысяча рублей. Ещё 26 раз перевозчиков и водителей предупреждали о недопустимости нарушения противоэпидемиологических требований – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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