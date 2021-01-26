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10:35, 26 января 2021 года Корреспонденту ГТРК «Орел» рассказали о буднях орловских госавтоинспекторов Всеволод Трифонов посетил городское управление ГИБДД и пообщался с начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу Юрием Капустиным.





Всеволод Трифонов узнал, как и когда начинается рабочий день инспекторов, чем занимаются курсанты, проходящие практику. Говорили также и о новых правилах прохождения техосмотра автомобиля, и о нововведениях в процедуре экзамена на получение водительского удостоверения.





Всеволод Трифонов



