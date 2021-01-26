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10:51, 26 января 2021 года «Он жил и думал историей» Сотрудники Дома Т.Н. Грановского предлагают всем желающим принять участие в онлайн-проекте, в основе которого лежит исторический опросник.





Наш земляк, историк Тимофей Грановский был одним из самых знаменитых лекторов Московского университета. В 40-е годы XIX вся Москва собиралась послушать его лекции. У профессора была своя точка зрения на преподавание истории: Грановский стремился вывести историческую науку за рамки учёности и сделать её доступной для любого.



Накануне, в День российского студенчества, сотрудники Дома Грановского провели зум-конференцию между Москвой и Орлом. Доцент факультета искусств МГУ Ирина Великодная рассказала о знаменитой личной библиотеке Грановского, которая после его смерти отошла университету, и о том, как боготворили своего преподавателя студенты того времени. Сотрудники Дома Грановского в свою очередь презентовали проект, в котором предлагают принять участие всем, кто любит историю, и ответить на десять вопросов по истории России.



Проект будет реализовываться на официальных страницах музея в соцсетях. Там же разместят ответы участников. Подробная информация - на сайте музея Грановского.



Фото: Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева





Орловское Информбюро



