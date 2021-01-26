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11:18, 26 января 2021 года

Гендиректор типографии «Труд» в Орле стал фигурантом уголовного дела

Ему инкриминируется сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.


О возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора АО «Типография «Труд» сообщила сегодня пресс-служба регионального СУ СК. Преступление было выявлено сотрудниками полиции и ИФНС России по г. Орлу. По данным правоохранителей, зная, что у предприятия имеются недоимки по налоговым сборам в размере более 4 миллионов рублей, подследственный умышленно сокрыл порядка 2 миллионов 600 тысяч рублей, принадлежащих предприятию. За счет этих денег как раз должно было проводиться взыскание средств. Преступление продолжалось с начала ноября 2019 года по март 2020 года. Все это время мужчина игнорировал неоднократные требования ИФНС России по г. Орлу о погашении недоимок.


Артём Ежаков
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