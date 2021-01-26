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11:24, 26 января 2021 года В Орловской области 168 новых случаев коронавируса, 5 человек скончались В стране обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 168 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 25 901.



На данный момент в области борются с болезнью 2 747 человек. Накануне выписан 131 житель региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 22 824. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 330 раз.



Суточная заболеваемость в России – 18 241, всего – 3 756 931. Накануне выздоровело – 23 798, всего – 3 174 561. На лечении – 511 888. Количество смертей за сутки – 564, за все время разгула коронавируса – 70 482.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



