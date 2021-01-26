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11:46, 26 января 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 26 января.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 68; Болховский район – 17; Ливенский – 11; Ливны – 10; Орловский, Дмитровский и Глазуновский – по 8; Кромской – 7; Хотынецкий, Троснянский и Малоархангельский – по 5; Урицкий – 3; Сосковский, Свердловский, Должанский, Залегощенский и Новодеревеньковский – по 2; Шаблыкинский, Верховский и Мценский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:



Орел – 13 324; Орловский район – 3 332; Болховский – 491; Знаменский – 146; Хотынецкий – 466; Урицкий – 552; Шаблыкинский – 192; Сосковский – 172; Кромской – 312; Дмитровский – 593; Свердловский – 393; Троснянский – 262; Глазуновский – 162; Малоархангельский – 340; Покровский – 436; Колпнянский – 251; Должанский – 195; Ливенский – 518. Ливны – 1 025; Верховский – 275; Залегощенский – 369; Краснозоренский – 187; Новодеревеньковский – 380; Новосильский – 135; Корсаковский – 60; Мценск и Мценский район – 1 333.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 25 901, за сутки – 168, выписано – 131. Выздоровело за все время – 22 824, на лечении – 2 747. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 330 человек – накануне умерло 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



