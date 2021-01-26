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12:00, 26 января 2021 года Орловские студенты приняли участие в эстафете на коньках Состязания прошли в рамках Всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь».





В турнире состязались шесть команд, представлявшие восемь вузов Орла. Было подготовлено пять конкурсных этапов, где можно было и спортивную подготовку показать, и командный дух проявить. Предлагалось, к примеру, валенком сбить кеглю или прокатить участника команды на ватрушке.



Победителями «Веселых стартов» стала команда ОГУ. По словам студентов, они зарядились яркими положительными эмоциями и готовы сдавать экзамены.





Юлия Опанасюк



