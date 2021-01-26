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14:39, 26 января 2021 года В Орловской области увеличились общая и детская смертности в авариях Информация об этом была озвучена на сегодняшней пресс-конференции начальника регионального УГИБДД Александра Коршунова.





Согласно озвученным данным, в минувшем году на дорогах региона было зафиксировано 112 ДТП с летальным исходом. Для сравнения, в позапрошлом году их было 94. Прирост составил почти 19%. Гибель детей в авариях увеличилась на 22% – в 99 авариях с участием несовершеннолетних погибло 6 человек.



На федеральных трассах в ДТП погиб 51 человек.





Артём Ежаков



