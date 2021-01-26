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14:45, 26 января 2021 года

В Орловской области озвучили статистику дорожных нарушений

Сегодня состоялась пресс-конференция регионального УГИБДД, посвященная итогам года.


Было отмечено, что в минувшем году снизилось количество аварий с участием нетрезвых водителей, ДТП по вине пешеходов и на переходах, а также столкновений из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Между тем, в прошлом году произошло 544 тысячи нарушений ПДД – на 3% больше, чем в позапрошлом. Что касается грубых проступков, то пьяными за руль в регионе сели почти 2,5 тысячи человек. Из них 307 граждан попались повторно (прирост – 6%). Также было зафиксировано около 400 тысяч фактов превышения скорости (+20%), порядка полутора тысяч управляли автомобилем без прав (+17%) и 300 человек садились за руль, будучи уже лишены водительских удостоверений (+30%). Нарушения правил пересечения ж/д переездов были зафиксированы полторы тысячи раз (+3%).

За нарушения ПДД в суд было передано около 6 тысяч материалов. Почти 2 тысячи человек были в итоге лишены прав, а 409 водителей подвергнуты административному аресту.


Артём Ежаков
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