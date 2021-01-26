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15:07, 26 января 2021 года Число безработных орловцев за год увеличилось почти в два раза Это следует из отчета, подготовленного региональной службой статистики.





Так, в январе минувшего года зарегистрированная численность безработных в Орловской области, состоящих на учете в службах занятости, достигла 3,5 тысяч человек. Официальный статус соискателя трудоустройства имели 3 тысячи орловцев. К концу ушедшего года первый показатель составлял 6,7 тысяч человек, второй – 6 тысяч. Пособия в декабре получали 4,4 тысячи орловцев, регистрируемая безработица достигла отметки в 1,7% от общей численности рабочей силы.



Наиболее тяжелая ситуация с безработицей сложилась в августе. Тогда на учете находилось 14,3 тысячи безработных – сообщается в отчете Орелстата.



Между тем, потребность организаций в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила в конце декабря 6,4 тысячи человек – отмечено в другом отчете региональной службы статистики.





Артём Ежаков



