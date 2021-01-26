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15:32, 26 января 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Плюс 168 заболевших коронавирусом. Еще 5 человек - в списке несправившихся с болезнью. Ситуация в регионе остается сложной.

- Активисты ОНФ передали в ковидное отделение больницы им. Семашко очередную партию средств защиты для медиков.

- Закрытие Красного моста изменит автодвижение в центре Орла. Часть дорог станет односторонними. Появятся дополнительные ограничения. Сотрудники ГИБДД просят водителей внимательнее отнестись к временным знакам.

- В Орле прошла спортивная студенческая ночь.

- На сумму в полмиллиона рублей составлено протоколов на пассажиров и перевозчиков, нарушивших масочный режим.

- Спасатели патрулируют замерзшие акватории и предупреждают орловцев об опасности подтаявшего льда.

- Памяти поэта и актера. Сегодня поклонники творчества Владимира Высоцкого будут исполнять его песни.




Вести-Орёл
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