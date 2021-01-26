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15:33, 26 января 2021 года В Орловской области незначительно увеличился объем оптовой торговли Розничные продажи, наоборот, сократились.





Согласно отчету, опубликованному Орелстатом, в прошлом году объем оптовой торговли в регионе вырос на 0,8%. Массовые закупки в итоге обошлись покупателям в 188,2 миллиарда рублей – сообщает отчет Орелстата.



Между тем, объем розничных продаж упал на 3% и составил 140,1 миллиарда рублей. Пищевые продукты были реализованы на сумму в 65,2 миллиарда рублей, непродовольственные товары – на 74,9 миллиарда. Оба показателя в итоге снизились – на 2,4% и 3,4% соответственно – указано в другой публикации региональной службы статистики.





Артём Ежаков



