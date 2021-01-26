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17:05, 26 января 2021 года

Андрей Клычков познакомился с новым оборудованием в Орловском онкодиспансере

Техническую базу медучреждения обновили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Но еще есть проблемы, требующие решения.


В начале февраля начнет свою работу компьютерный томограф в онкодиспансере. Его купили в 2020 году. Всего на модернизацию оборудования в этом медучреждении потратили более 350 миллионов рублей в рамках национального проекта «Здравоохранения». Сегодня с новым оборудованием познакомился глава Орловской области Андрей Клычков. Он сообщил, что в наступившем году запланировано 140 миллионов рублей для приобретения еще одного специального компьютерного томографа, что позволит существенно улучшить качество медицинских услуг в регионе, а главное – спасти жизни.

Спасать жизни, в прямом смысле слова, будет линейный ускоритель. В лучевой терапии нуждается 60% пациентов онкодиспансера. Аппарат распакован, установлен, идут пуско-наладочные работы. Обошелся он в 149 миллионов рублей. Этот ускоритель не нуждается в закупке дополнительных источников питания. Как отметил главврач Орловского областного онкологического диспансера Александр Удодов, го заряда хватит на 10-15 лет работы.

Кроме того, в онкодиспансере обновили прежнюю систему, предназначенную для исследований. Подобное оборудование - единственное в области. Оно позволит ускорить процесс определения типа опухоли у пациента. Заключения будут выдаваться на третий-пятый день. От скорости определения диагноза зависит и своевременность назначения химиотерапии. Современное оборудование ориентировано на точность и позволит проводить таргетную терапию - это когда препарат воздействует только на раковую клетку, не нанося вреда здоровым.

В одной из комнат лаборатории находится роботизированная система, состоящая из нескольких аппаратов, предназначенная для постановки патологоанатомического диагноза. Рассчитана она на четыре рабочих места, по факту занято два. О кадровой проблеме рассказали губернатору.

Татьяна Васильева, заведующая радиотерапевтическим отделением Орловского областного онкологического диспансера: «Вообще в Российской Федерации врачей-радиотерапевтов очень мало. У нас сработают доктора пенсионного возраста. Молодежь не приходит».

Еще одна проблема - нехватка помещений для установки оборудования, мало места и пациентам. Этот вопрос под свой контроль взял глава региона. Строительство нового хирургического корпуса находится в разработке.


Анна Вайсергисер
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