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17:08, 26 января 2021 года

В Орле починят объездные пути вокруг Красного моста

Это сделают до 1 февраля.


О соответствующем решении сообщила сегодня пресс-служба городской администрации. Список улиц, которые приведут к нормативному состоянию к моменту перекрытия движения транспорта по Красному мосту: улицы 1-я, 2-я и 4-я Курская; Фомина; Старо-Московская; Пушкина; Гагарина; Нормандии-Неман.

Ремонт Красного моста стартует уже в следующий понедельник. Работы на объекте должны завершиться к 22 ноября 2022 года.


Артём Ежаков
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