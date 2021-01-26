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18:17, 26 января 2021 года В склепе князей Куракиных под Орлом были найдены уникальные артефакты Сегодня в краеведческом музее подвели итоги археологических изысканий, которые проводились в Свердловском районе по поиску фамильного захоронения князей Куракиных. Работы велись полтора года. Их промежуточным результатом стала выставка «Спасенные древности».





Раскопки велись в поселке Куракино на территории Преображенской церкви, взорванной в августе 1943 года. В ходе работ был обнаружен склеп с захоронением князя Алексея Борисовича Куракина (1759-1829) и его супруги Наталии Ивановны. К местным активистам и курсантам орловского юридического института подключились липецкие археологи. Раскопки велись в поселке Куракино на территории Преображенской церкви, взорванной в августе 1943 года. В ходе работ был обнаружен склеп с захоронением князя Алексея Борисовича Куракина (1759-1829) и его супруги Наталии Ивановны. К местным активистам и курсантам орловского юридического института подключились липецкие археологи. Некоторые находки совершенно уникальны. Например, золотой медальон из усыпальницы Алексея Борисовича. Марианна Комова, аттестованный эксперт Министерства культуры России по культурным ценностям: «Это, скорее всего, масонский медальон, который русским масонам напоминал о том, по какому пути они должны идти, то есть жить по заветам Христа». Останки и предметы, найденные в склепах, можно считать доказательством того, что экспедиция нашла то, что искала. Но дело, конечно, не в найденных артефактах, а в возможности привести захоронение княжеской семьи в порядок, отдавая дань землякам, которые верно служили своей стране.





Эва Стасюлевич



