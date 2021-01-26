вторник 26.01.2021 20:58:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:17, 26 января 2021 года

В склепе князей Куракиных под Орлом были найдены уникальные артефакты

Сегодня в краеведческом музее подвели итоги археологических изысканий, которые проводились в Свердловском районе по поиску фамильного захоронения князей Куракиных. Работы велись полтора года. Их промежуточным результатом стала выставка «Спасенные древности».


Раскопки велись в поселке Куракино на территории Преображенской церкви, взорванной в августе 1943 года. В ходе работ был обнаружен склеп с захоронением князя Алексея Борисовича Куракина (1759-1829) и его супруги Наталии Ивановны. К местным активистам и курсантам орловского юридического института подключились липецкие археологи. 
 
Некоторые находки совершенно уникальны. Например, золотой медальон из усыпальницы Алексея Борисовича.
 
Марианна Комова, аттестованный эксперт Министерства культуры России по культурным ценностям: «Это, скорее всего, масонский медальон, который русским масонам напоминал о том, по какому пути они должны идти, то есть жить по заветам Христа».
 
Останки и предметы, найденные в склепах, можно считать доказательством того, что экспедиция нашла то, что искала. Но дело, конечно, не в найденных артефактах, а в возможности привести захоронение княжеской семьи в порядок, отдавая дань землякам, которые верно служили своей стране.



Эва Стасюлевич
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.