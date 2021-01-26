Ущерб от коррупционных правонарушений в Орловской области достиг полумиллиарда рублей

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19:07, 26 января 2021 года
Ущерб от коррупционных правонарушений в Орловской области достиг полумиллиарда рублейИнформация об этом прозвучала на сегодняшнем заседании тематической комиссии.
Согласно результатам проведенной проверки Главного контрольного управления, в прошлом году сумма ущерба от правонарушений составила 455 миллионов рублей, из них на сферу закупок пришелся 361 миллион, на бюджетное законодательство – почти 94 миллиона.
За весь год возбуждено 127 административных дел о правонарушениях, сумма штрафов по рассмотренным фактам составила 1 миллион 400 тысяч рублей, взыскан в итоге 1 миллион 100 тысяч рублей. По материалам прокуратуры было рассмотрено 22 административных дела – взыскания за них составили 355 тысяч рублей.
Также было отмечено, что увеличился объем освоенных средств, выделенных на национальные проекты. Если в позапрошлом году было потрачено 88,4% от направленной на них суммы, то в минувшем – уже 98, сообщает
сайт областного правительства.
Артём Ежаков