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Главная » Новости

19:15, 26 января 2021 года

Орловской области на бесплатное обеспечение лекарствами коронавирусных больных выделено более 16 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.


Больные коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома, получат лекарства, выписанные врачом, бесплатно, сообщает информационный портал Орловской области. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений амбулаторным пациентам назначаются комбинированные схемы лечения.
 
В рамках подписанного распоряжения нашему региону выделено 16,7 млн рублей. В настоящее время работа по выдаче лекарственных препаратов в Орловской области осуществляется с привлечением волонтеров.



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