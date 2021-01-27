Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Новое оборудование - новые возможности. 140 миллионов рублей потратят на модернизацию онкодиспансера в этом году.





- Мост - на ремонт. Автобусы - по новым маршрутам. Как будет жить Орел во время реконструкции Красного моста?





- Уникальные находки в усадьбе князей Куракиных. Сегодня в Орле подвели итоги работы экспедиции.





- За эффективную работу - спасибо от губернатора. Сегодня награды получили сотрудники экстренных служб.





- Главное не возраст, а опыт. В Орле стартовал турнир по шахматам.