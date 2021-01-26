С 1 февраля в Орле закрывают Красный мост

Как организуют движение во время ремонт переправы через Оку, и во сколько обойдется реконструкция, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.

Ямы на дорожном полотне, полуразрушенные ступени, осыпающаяся с пролетов штукатурка - Красный мост не безопасен и требует капитальной перезагрузки. Проведут ее за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Игорь Тиньков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Стоимость контракта у нас 1 миллиард 400 миллионов рублей. Мы уже сделали предоплату, она составила у нас 196 миллионов рублей».

Также в областном правительстве отметили, что объект культурного наследия реконструировать будет тот же подрядчик, что доделывал мост Дружбы. Качество исполнения проверит специальная комиссия. Подрядчик возьмет на себя гарантийные обязательства.

По центральной переправе через Оку сейчас ходит 21 автобусный маршрут. В списке и пригородные. Для всех найдены пути объезда. Они есть на сайте мэрии Орла. Более загруженными станут улицы 1-я и 3-я Курская, Гагарина, Розы Люксембург и мост Дружбы. Участки, где требуется ремонт, экстренно приведут в порядок.

Открыть для себя новые маршруты придется и автомобилистам. Их, кстати, предусмотрено больше, чем для водителей общественного транспорта.

После реконструкции Красный мост станет шире на 5,5 метра. Власти рассчитывают, что то самое «бутылочное горлышко», из-за которого приходилось стоять в пробках, практически исчезнет.

Будьте готовы, что улицы Фомина и 4-я Курская с 1 февраля перейдут на односторонний режим, с пометкой «На время реконструкции». По плану это займет два года. Трамваи станут достоянием только Заводского района.

Вадим Ничипоров, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «На участке от «Химмаша», ГРИННа до трамвайного депо движение трамвая сохраняется. Далее будет действовать бесплатная пересадка на автобус, который будет следовать от трамвайного депо до железнодорожного вокзала».

Бесплатную пересадку гарантирует кассовый чек. Водитель имеет право проверить время поездки, он действителен в течение 30 минут.

Также обещают, что уже в конце апреля берега Оки соединит временный мост - для пешеходов.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «По конструкции он достаточно простой, то есть, это винтовые сваи, опоры, ширина моста 3 метра. Мост будет иметь ограждение, навес для защиты от осадков и освещение».

Из-за реконструкции Красного моста появятся новые дорожные знаки, запреты на автостоянку, остановки для общественного транспорта, светофоры и приборы фото- и видеофиксации.

Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «По улицам 3-я Курская, Фомина, по переулку Воскресенскому и по улице Гагарина устанавливаются знаки «Фото- и видеофиксация» и «Остановка запрещена». Прописывается «Паркон», и в автоматическом режиме те нарушители, которые оставляют транспортные средства, будут привлечены к административной ответственности».

Всем водителям общественного транспорта, автолюбителям и пешеходам однозначно легко не будет. Поэтому первое время в ГИБДД просят тщательнее продумывать свой маршрут от дома на работу или к месту отдыха, пользоваться интернет-картами и быть взаимовежливыми.