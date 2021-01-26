В Орле подвели итоги работы экстренных служб региона

Итоги деятельности территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвели в администрации региона.

В 2020 году в Орловской области произошло почти 5 тысяч пожаров. Чуть более четырех тысяч из них - возгорание мусора и сухой травы. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали более пятисот раз. Помимо этого, сотрудники ведомства во время пандемии ведут серьезную борьбу с коронавирусом. За прошлый год спасатели провели дезинфекцию 532-х объектов: это общественный транспорт, остановки и вокзалы.

Сотрудников экстренных служб региона наградили памятными кубками и грамотами. Также совместно с губернатором чрезвычайные ведомства определили задачи на 2021 год.