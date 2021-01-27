В Орловской области рассказали о мерах по восстановлению экономики

Одной из них станет сокращение числа безработных.

В этом году для восстановления экономики региона был подготовлен комплекс мер из четырех блоков, финансирование которого составит 22 миллиона рублей, выделенных из областной казны.



Первый блок подразумевает мероприятия по восстановлению экономики и созданию рабочих мест, помощи малому и среднему предпринимательству, привлечению и удержанию инвесторов. Также планируется выдача грантов крестьянским хозяйствам. Этот блок должен вовлечь в местную экономику 2 400 человек.



Второй блок включает в себя поддержку службы занятости населения для её работы по профилю. Планируется, что в мероприятиях будут задействованы до 10 тысяч жителей региона.



Третий блок подразумевает организацию стажировок для выпускников, дабы те имели возможность быстро трудоустроиться. Такая помощь затронет свыше 3 000 студентов.



В рамках четвертого блока хотят организовать мероприятия по снижению неформальной занятости – т.е. официально трудоустроить до 3 800 орловцев.