Центробанк предупреждает орловцев о новой схеме телефонного мошенничества

Преступники пугают людей законом.

Теперь мошенники стали представляться правоохранителями и сообщать потенциальным жертвам, что на человека возбудили уголовное дело по заявлению Банка России. Так злоумышленники пытаются добыть личные данные граждан, которые затем используются для хищения средств со счетов.



Центробанк обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если телефонный собеседник ссылается на возбужденное Центробанком уголовное дело – на проводе находится мошенник.



Банк России снова напоминает: никогда и ни под каким предлогом не сообщайте собеседникам личные данные и информацию о картах.